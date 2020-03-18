Курс евро на торгах Московской биржи достиг 88 рублей

Курс евро по отношению к рублю на торгах Московской биржи подскочил на 6,17% к уровню закрытия предыдущих торгов. Максимальная стоимость, по данным торговой площадки, была зафиксирована впервые с февраля 2016 года на отметке 88,02 рубля, сообщает «Экономика сегодня».

Курс доллара подрос на 7,2% до 80,87 рубля.

Официальный курс американской валюты, установленный Центробанком РФ на 19 марта — 77,21 рубля, стоимость евро — 84,89 рубля.

Ослабление курса российской валюты стало следствием дешевеющей нефти. Майский фьючерс черного золота марки Brent находится на отметке 26,23 доллара за баррель.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мировые фондовые площадки несут потери из-за коронавируса и снижения цен на нефть.