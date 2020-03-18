Курс евро на торгах Московской биржи достиг 88 рублей
Курс доллара вырос до 80,87 рубля.
Закрыть
Смотрите также:
Касьянов день: что можно и нельзя делать в пятницу 13 марта
Джуна предрекла трем знакам зодиака счастливую жизнь
Пятница, 13-е: астролог рассказала, каким знакам зодиака нужно насторожиться
Как день недели, в который родился человек влияет на его судьбу и внешность
Что уберегло Россию от массового заражения коронавирусом
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 12 марта, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 марта, для всех знаков зодиака
«Королева»: Дженнифер Лопес поделилась с фанатами новым предметом своей гордости
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 16 по 22 марта
Три знака зодиака, покоряющие с первого взгляда
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев, Татьяна Полевая, Павел Бедняков
Курс евро по отношению к рублю на торгах Московской биржи подскочил на 6,17% к уровню закрытия предыдущих торгов. Максимальная стоимость, по данным торговой площадки, была зафиксирована впервые с февраля 2016 года на отметке 88,02 рубля, сообщает «Экономика сегодня».
Курс доллара подрос на 7,2% до 80,87 рубля.
Официальный курс американской валюты, установленный Центробанком РФ на 19 марта — 77,21 рубля, стоимость евро — 84,89 рубля.
Ослабление курса российской валюты стало следствием дешевеющей нефти. Майский фьючерс черного золота марки Brent находится на отметке 26,23 доллара за баррель.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что мировые фондовые площадки несут потери из-за коронавируса и снижения цен на нефть.
Нашли ошибку?