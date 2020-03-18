Мировые фондовые площадки несут потери из-за коронавируса и снижения цен на нефть

Очередной обвал на Московской бирже. Этим утром при открытии торгов рубль упал до минимума за последние четыре года. Доллар вырос до 79 рублей, а евро превысил отметку в 85. Индекс РТС — основной показатель фондового рынка России — рухнул на 900 пунктов, это даже ниже, чем во время экономического кризиса 2016 года.

Американские фондовые индексы также падают. Потери несут и основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона.

Всему виной коронавирус и нефть, которая продолжает дешеветь. Сегодня марка Brent торговалась за 28 долларов за баррель. Это худший показатель за последние четыре года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что курс евро подорожал до 86 рублей впервые с февраля 2016 года.