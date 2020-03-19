Сексуальная Решетова сделала селфи в приспущенном халате

Модель Анастасия Решетова сделала селфи в белом халате, приспущенном с плеч. Фото она опубликовала в сторис своего Instagram-аккаунта.

На снимке Решетова сидит перед зеркалом, эротично удерживая халат на груди одной рукой. Во второй она держит смартфон, в экран которого смотрит. В глаза бросается яркий макияж модели — красная помада в сочетании с черной подводкой для глаз и идеальными стрелками. Длинные черные волосы она заплела в косу.

Судя по всему, модель сделала селфи во время фотосессии. Ранее она опубликовала в Instagram несколько снимков в том же образе, на которых запечатлена без бюстгальтера обнимающей себя за плечи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анастасия Решетова умилила фанатов фото с пятимесячным сыном Ратмиром, которого родила от рэпера Тимати. Малыша она нарядила в симпатичный голубой комбинезон и черную шапочку.