Алексей Панин застрял на Маврикии после дебоша в самолете

Российский актер Алексей Панин не может покинуть остров Маврикий. Причиной тому стал устроенный им дебош на борту самолета авиакомпании Air France. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на источник.

Актер должен был лететь с острова в Москву через Париж. Однако перед вылетом Панина сняли с рейса. Во французской авиакомпании отказалась обслуживать «проблемного» пассажира, сообщает издание.

По его информации, это была не первая попытка скандального артиста покинуть Маврикий. Он также не смог улететь днем ранее. Перед тем как переоформить билеты, с Алексея взяли обещание, что на борту обойдется без происшествий. В общей сложности, он провел в воздушной гавани примерно 24 часа.

Для возвращения Панина на родину рассматривается несколько вариантов. Один из них — эвакуация спецбортом из-за множества ограничений на перелеты в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

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