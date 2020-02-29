Алексей Панин рассказал, как поехал в ЗАГС с синяком под глазом

Алексей Панин до сих пор не может забыть бывшую жену. В откровенном интервью актер рассказал, как тяжело переживал разрыв с Людмилой Григорьевой. Чем девушка так покорила артиста? Правда ли, что Панин хотел наложить на себя руки из-за развода? Намерен ли он попытаться вернуть любовь всей своей жизни? И почему все женщины сбегают от кинозвезды? Только в программе «Светская хроника»!

Алексей Панин известен своими экстравагантными выходками: то устраивает дебош в самолете, то прогуливается полуголый по Москве, то фотографируется в женских нарядах. Многие воспринимают юриста исключительно в таком амплуа. Но под этой маской скрывает ранимый человек, который до сих пор не может забыть свою любовь.

«Люся — это единственная моя жена официальная, я никогда не был, ни до Люси, ни после Люси, ни на ком официально женат», — эксклюзивно рассказывает актер программе «Светская хроника».

Алексею Панину надоело, что ему приписывают несколько браков. По словам актера, лишь одну женщину он решился отвести под венец. Правда, это было мало похоже на свадьбу мечты.

«Люся говорит: «Ну мы будем жениться?» Я говорю: «Ну давай поженимся». А я прилетел с гастролей, синяк под глазом, в какую-то железку не вошел за кулисами. Я что-то встаю, беру телефон, сижу на унитазе голый, звоню в ЗАГС Бутырский: «Алло, здрасьте, это актер Алексей Панин, расписаться когда? До двух, да? До двух хорошо, у меня вечером спектакль».

«Люся, поехали, одевайся!». Джинсы натянули, на улицу выскочили, какие-то кольца по дороге».

Для нетерпеливой пары сделали исключение и поженили в тот же день. Правда, новобрачные быстро об этом пожалели.

«И мы поругались вечером с Люсей. И я звоню своему другу, я говорю: „Андрюх, мы разводимся!“».

За год семейной жизни пара не раз была на грани расставания. В итоге Людмила сама приняла решение уйти от Алексея. Момент для разрыва отношений девушка выбрала не лучший. В то время мать дочери Панина Юлия Юдинцова попыталась силой забрать ребенка у актера.

«У меня был сложный период в жизни, когда у меня увезли ребенка моего, мою дочку, и от меня ушла жена. Вот тогда мне было плохо».

По словам коллег артиста, из-за этих проблем Панин думал свести счеты с жизнью.

Никита Джигурда: «Года четыре назад с Лешей где-то мы пересеклись тоже на выступлениях, и он был в плохом состоянии и говорит: „Я хочу покончить жизнь самоубийством“».

И Алексею почти удалось это сделать. Как писали СМИ: в 2014 году актер выпил слишком большую дозу успокоительных, но врачи успели его спасти.

«Мне даже иногда страшно признаться самому себе, какие мысли посещали меня. Мне стыдно за это, но я готов был пойти на все, чтобы вернуть Люсю».

У Панина было много романов. В его послужном списке есть даже такие знаменитые имена, как Марина Александрова и Екатерина Шпица. Он пытался завоевать сердце Татьяны Арнтгольц. Но всем красавицам-актрисам Панин предпочел никому не известную девушку. Артист говорит: бывшая жена покорила его не только эффектными внешними данными.

О девушке известно лишь то, что сейчас она переехала в США. В Америке Григорьева работает визажистом и моделью. В честь любимой Панин даже набил татуировку — на плече актера изображение, где он обнимает Людмилу на нудистском пляже», а не предплечье надпись «Люся и Алексей навсегда вместе».

Артист не спешит сводить напоминание об экс-супруге. Несмотря на это, Алексей делится: место рядом с ним пусто не бывает.

«Не, один я не могу быть точно. Но я не могу и постоянно быть с кем-то. Мне нужен воздух, и я сейчас говорю не про секс, а про мой мир».

Все отношения быстро заканчивались. У друзей актера свое мнение, почему Алексею не везет в любви.

Лена Ленина: «С одной стороны, возможно, вот эти вот его стремления расширить свои сексуальные границы не каждой девушке близки. С другой стороны, вот эта вот страстная Лешина любовь, она такая удушающая, что тоже, может, каждая вторая и сбежит».

Мама Панина Татьяна Власова надеется, что семейное счастье еще улыбнется ее сыну. Правда, у женщины есть подозрение, что Алексей до сих пор является женатым мужчиной.

«У меня такое чувство, что у него и штампа-то в паспорте нет, что он разведен. Понятно, что уже ничего обратно не вернешь. Два раза не входят в одну и то же воду…»

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