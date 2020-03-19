Муж Бородиной на карантине научил кота Шантика команде «голос»

Муж ведущей «Дома-2» Ксении Бородиной подшутил над хейтерами новыми видео с домашними питомцами. Супруги недавно вернулись из Куршевеля и теперь сидят на домашнем карантине.

Времени даром звездная пара не теряет, они рассказывают и показывают в Instagram, как проходит их жизнь в изоляции. Теледива следит за тем, чтобы запас продкутов не истощался, а бизнесмен Курбан Омаров натаскивает собаку по кличке Берт и уже ставшего знаменитым кота Шанти. Предприниматель выложил в сторис несколько роликов, на которых научил обоих команде «голос».

«Так что я теперь не только дрессировщик Шантика», — написал предприниматель в ответ на многочисленные поддевки интернет-пользователей.

Фраза «сидит дома и дрессирует Шантика» ушла в народ несколькими месяцами ранее. Недоброжелатели Бородиной уверены, что Омаров нигде не работает, сидит на ее шее и развлекает себя тренировкой домашних животных.

Хейтеры телеведущей даже запустили по этому поводу флешмоб, задавая звездам Instagram один и тот же вопрос: «Что делать с мужчиной, если он не работает, а сидит дома и дрессирует Шантика?». В частности, на эту уловку попалась телеведущая Юлия Барановская, как сообщал портал Teleprogramma.pro. Не зная, что речь идет о супруге Бородиной, она ответила подписчикам, что такого мужчину нельзя назвать мужиком. Позже она поняла, что стала жертвой спланированной акции и обвинила юзеров в провокации.

Ранее 5-tv.ru писал, что Бородина в нижнем белье на горнолыжном курорте произвела фурор.