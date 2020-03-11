«Дерзко! Разврат!» — Бородина в нижнем белье на горнолыжном курорте произвела фурор
Несмотря на легкий «верх» 37-летняя звезда надела на ноги массивные теплые угги.
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Фото, видео: Instagram @borodylia
Российская телеведущая Ксения Бородина произвела в сети фурор откровенной фотографией, на которой позирует в нижнем белье. Снимок сделан на фоне заснеженных Альп. Знаменитость отдыхает в Куршевеле — престижном французском горнолыжном курорте.
Несмотря на весьма легкий «верх» 37-летняя звезда обула ноги в массивные теплые угги. Это придало фото немного юмора.
Поклонники Ксении Бородиной высоко оценили новый пост любимицы. Меньше чем за час публикация набрала около 200 тысяч отметок «мне нравится» и порядка восьми сотен комментариев. Фанатов впечатлили стройная, подтянутая фигура кумира и ее смелость.
«Худышка»;
«За разврат еще никто не написал? Ксения, вы огонь»;
«Горячая штучка»;
«Воу, дерзко, стильно, круто!» — написали фолловеры в Instagram.
Ксения Бородина отправилась в Куршевель отмечать свой день рождения. Теледива арендовала шале и устроила там вечеринку для друзей. Ей подарили несколько пар обуви от известных брендов, сумку, драгоценности и другие презенты.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Ксению Бородину поздравили с днем рождения.
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