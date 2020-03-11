Российская телеведущая Ксения Бородина произвела в сети фурор откровенной фотографией, на которой позирует в нижнем белье. Снимок сделан на фоне заснеженных Альп. Знаменитость отдыхает в Куршевеле — престижном французском горнолыжном курорте.

Несмотря на весьма легкий «верх» 37-летняя звезда обула ноги в массивные теплые угги. Это придало фото немного юмора.

Instagram @borodylia

Поклонники Ксении Бородиной высоко оценили новый пост любимицы. Меньше чем за час публикация набрала около 200 тысяч отметок «мне нравится» и порядка восьми сотен комментариев. Фанатов впечатлили стройная, подтянутая фигура кумира и ее смелость.

«Худышка»;

«За разврат еще никто не написал? Ксения, вы огонь»;

«Горячая штучка»;

«Воу, дерзко, стильно, круто!» — написали фолловеры в Instagram.

Ксения Бородина отправилась в Куршевель отмечать свой день рождения. Теледива арендовала шале и устроила там вечеринку для друзей. Ей подарили несколько пар обуви от известных брендов, сумку, драгоценности и другие презенты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Ксению Бородину поздравили с днем рождения.