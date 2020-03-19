Умерла артистка Большого театра Майя Володина

Заслуженная артистка РСФСР, входившая в труппу Большого театра, Майя Володина скончалась в Москве. Тело женщины без признаков насильственной смерти было обнаружено в ее квартире. О дате и месте прощания с усопшей пока не сообщается.

Майя Володина родилась 1 мая 1929 в городе Кашира Московской области. Она окончила Московское хореографическое училище, после чего была принята в балетную труппу Большого театра. Она играла в таких постановках как «Дон Кихот», «Жизель», «Конек-Горбунок» и другие. Также артистка снималась в фильмах «Секрет успеха» и «Балет Большого театра в Америке». С 1972 года Володина работала в должности педагога-репетитора Большого театра.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что театральная актриса Марина Меримсон скончалась на 81-м году жизни в Челябинске.