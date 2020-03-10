Умерла театральная актриса Марина Меримсон

Театральная актриса Марина Меримсон скончалась на 81-м году жизни в Челябинске. О смерти заслуженной артистки РФ на своей странице в Facebook сообщил продюсер Владимир Шмыров.

«В Челябинске умерла актриса Марина Меримсон. Когда-то ее Серафина в „Татуированной розе“ стала потрясением театрального мира», — написал в посте Владимир Шмыров.

Марина Давыдовна Меримсон родилась 22 декабря 1938 года в Рыбинске Ярославской области в семье потомственных актеров. В 1960 году она окончила театральную студию при Ярославском драматическом театре имени Волкова. Играла в драматических театрах Кирова, Казани, Кемерово, Иваново и Красноярска.

В 1979 году Марина Меримсон получила приглашение в Челябинский театр драмы. Первой ролью, которую она сыграла на этих подмостках, стала Серафина в драме Теннеси Уильямса «Татуированная роза». Вскоре после яркой премьеры Игорь Владимиров пригласил актрису в Ленинград в театр имени Ленсовета. В 1985 году Марина Меримсон вернулась в Челябинский театр драмы.

В творческом пути актрисы, помимо прочего, стоит отметить пробы на роль Нади Шевелевой в любимой всеми «Иронии судьбы» Эльдара Рязанова. Впоследствии роль досталась польке Барбаре Брыльской.

В 1995 года яркой и характерной Марине Меримсон было присвоено звание заслуженной артистки РФ.

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