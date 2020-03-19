«Чистый секс!» — Решетова в купальнике с экстремальным декольте мокнет под тропическим ливнем
24-летнюю модель похвалили за невероятную сексуальную энергетику и чувственность.
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Фото, видео: Instagram @volkonskaya.reshetova
Невеста Тимати 24-летняя Анастасия Решетова опубликовала в Instagram «горячее» фото. На снимке знаменитость позирует в красном сплошном купальнике с откровенным декольте. Полуобнаженная манекенщица на фотографии сексуально нежится под тропическим ливнем.
Таким соблазнительным постом Анастасия Решетова попыталась привлечь внимание поклонников к информации об ее уходовых средствах для тела.
«Наконец-то показала вам свою любимую часть ухода за телом! Листайте вправо», — написала звезда в микроблоге.
Ожидаемо информация об уходе Анастасии Решетовой за телом осталась без особого внимания. Большинство поклонников обратили взоры на «сочную» фигуру кумира и похвалили любимицу за невероятно сексуальную энергетику на фото. Всего за час публикация набрала более 50 тысяч «лайков». Комментарии буквально «взорвались» от комплиментов в адрес невесты Тимати.
«Какая красивая!»
«Чувственное фото»;
«Тропикана-мама!»
«Чистый секс», — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что сексуальная Анастасия Решетова сделала селфи в приспущенном халате.
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