Невеста Тимати 24-летняя Анастасия Решетова опубликовала в Instagram «горячее» фото. На снимке знаменитость позирует в красном сплошном купальнике с откровенным декольте. Полуобнаженная манекенщица на фотографии сексуально нежится под тропическим ливнем.

Таким соблазнительным постом Анастасия Решетова попыталась привлечь внимание поклонников к информации об ее уходовых средствах для тела.

«Наконец-то показала вам свою любимую часть ухода за телом! Листайте вправо», — написала звезда в микроблоге.

Instagram @volkonskaya.reshetova

Ожидаемо информация об уходе Анастасии Решетовой за телом осталась без особого внимания. Большинство поклонников обратили взоры на «сочную» фигуру кумира и похвалили любимицу за невероятно сексуальную энергетику на фото. Всего за час публикация набрала более 50 тысяч «лайков». Комментарии буквально «взорвались» от комплиментов в адрес невесты Тимати.

«Какая красивая!»

«Чувственное фото»;

«Тропикана-мама!»

«Чистый секс», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сексуальная Анастасия Решетова сделала селфи в приспущенном халате.