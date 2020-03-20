США могут ввести против России санкции за обвал цен на нефть

Возможность введения санкций против России рассматривают власти США, сообщает The Wall Street Journal. Таким образом, по данным источников издания, Вашингтон намерен призвать РФ к стабилизации ситуации на нефтяном рынке.

Кроме того, власти США планируют добиться того, чтобы Саудовская Аравия вернула уровень добычи «черного золота» на прежние показатели. Для этого Вашингтон может задействовать дипломатические каналы на уровне Госдепа и Совета нацбезопасности США.

Что касается ограничительных мер в отношении России, в заметке не указаны детали, какими они могут быть, и чем Москва может их спровоцировать, отмечает ФАН.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что намерен вмешаться в ситуацию с разногласиями Москвы и Эр-Рияда по поводу нефтяной добычи. При этом он подчеркнул, что падение цен на нефть, спровоцированное противостоянием двух государств крайне невыгодно России.

Цены на нефть рухнули более чем на 30% после того, как страны ОПЕК+ не смогли договориться о продлении сделки. Нефть марки Brent впервые с мая 2003 года опустилась до 25 долларов за баррель. Вслед за нефтяными котировками упал рубль, и это падение продолжается.

Как писал 5-tv.ru, 19 марта курс евро впервые за четыре года превысил 89 рублей.