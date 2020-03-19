Евро впервые за четыре года превысил 89 рублей

Евро превысил 89 рублей, об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи. В последний раз такого значения европейская валюта достигала 12 февраля 2016 года. Доллар также набирает позиции и уже преодолел отметку в 81 рубль. Подобного не происходило с 26 января того же 2016-го.

Этих значений курсы валют ранее достигали на международном рынке Forex, и теперь их вынуждены констатировать специалисты Мосбиржы. Среду, 18 марта, финансовые аналитики назвали «черной средой» после того, как цена на нефть марки Brent впервые с мая 2003 года опустилась до 25 долларов за баррель. Вслед за нефтяными котировками упал рубль и это падение продолжается.

Ситуация на мировых и российских рынках изменилась 6 марта после провала переговоров стран-участниц ОПЕК+. С тех пор цены на нефть стали резко падать и заметно снизился курс рубля по отношению к американской и европейской валюте. Кроме того, на мировую экономическую ситуацию повлияла пандемия коронавируса.

Ранее 5-tv.ru писал, что спрос на нефть продолжит уходить в пике.