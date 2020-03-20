Уникальная лаборатория глазного протезирования открылась в Петербурге

В Петербурге после капитального ремонта и переоснащения открылась лаборатория глазного протезирования. Она является единственной на Северо-Западе. В диагностическом центре людям возвращают уверенность в себе. В лаборатории изготавливают индивидуальные глазные протезы — их смело можно назвать произведениями искусства.

«Самая главная задача, чтобы он максимально соответствовал здоровому глазу. Чтобы пациент и окружающие не могли отличить, что это ненастоящий глаз, что он искусственный. Наши пациенты с гордостью сообщают нам, что они на кухне много лет общаются со своими соседями, а они не знают, что глаза нет», — говорит Виталий Соколов, главный врач Диагностического центра № 7 (глазного) для взрослого и детского населения.

Ежегодно в петербургский глазной Диагностический центр обращаются тысячи пациентов. Обладатели федеральных квот могут получить индивидуальный протез совершенно бесплатно. Ремонт и переоснащение центра позволят вдвое увеличить объем оказываемой помощи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что назван срок производства вакцины от коронавируса COVID-19.