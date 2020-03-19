Назван срок производства вакцины от коронавируса COVID-19

Процесс разработки вакцины против нового коронавируса может занять от полутора до трех лет, цитирует РИА Новости директора НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева Минздрава России, доктора медицинских наук Дмитрия Лиознова.

По словам специалиста, любое производство вакцины независимо от страны, в которой оно осуществляется, оценивается в полтора — два — два с половиной — три года. Самый быстрый этап — это идея и подготовка к разработке вещества, однако реализация требует кропотливой работы. Так, сначала вакцина проходит ряд доклинических исследований на животных, и только после этого можно приступать к испытаниям на здоровых добровольцах.

«Здесь и сейчас, мы говорим о том, что в этом году ее не будет. Это займет несколько лет. По крайней мере, у нас в стране как минимум 4 или 5 исследовательских коллективов занимаются разработками вакцины. В том числе Институт гриппа», — пояснил Дмитрий Леознов.

Кроме того, врач отметил, что в процессе разработки и производства вакцины против вируса большое значение имеет то, какие результаты будут получены после тестирования. По мнению специалиста, каждый этап требует тщательного изучения, поскольку даже малейшая неточность может нанести непоправимый ущерб пациентам.

«Необходимо проверить ее на эффективность, иммуногенность, проверить ее на безопасность на культуре клеток, на животных. Это все занимает время», — подытожил доктор медицинских наук.

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