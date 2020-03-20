В России готовятся к весенним паводкам

В России готовятся к весеннему паводку. Самая сложная ситуация сейчас в Костромской области. От большой земли отрезаны несколько деревень. Вода прибывает каждый день. МЧС доставляет в населенные пункты продукты питания и медикаменты. Ведется круглосуточный мониторинг рек и озер.

Половодье ожидают и в Кировской области. По прогнозам, оно может начаться на две недели раньше обычного. Вода в Вятке стремительно прибывает.

На Урале также прогнозируют подъем рек. Чтобы предотвратить паводок, водоемы в Челябинской и Свердловской областях расчищают от ледяных заторов. Для этого используется взрывчатка. Саперы работают ежедневно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что последствия мощного циклона ликвидируют в Приморье.