В России готовятся к весенним паводкам
Вода стремительно прибывает в Кировской области, подъем рек прогнозируют на Урале. А в Костромской области несколько деревень уже отрезаны от большой земли.
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Фото, видео: 5-tv.ru
В России готовятся к весеннему паводку. Самая сложная ситуация сейчас в Костромской области. От большой земли отрезаны несколько деревень. Вода прибывает каждый день. МЧС доставляет в населенные пункты продукты питания и медикаменты. Ведется круглосуточный мониторинг рек и озер.
Половодье ожидают и в Кировской области. По прогнозам, оно может начаться на две недели раньше обычного. Вода в Вятке стремительно прибывает.
На Урале также прогнозируют подъем рек. Чтобы предотвратить паводок, водоемы в Челябинской и Свердловской областях расчищают от ледяных заторов. Для этого используется взрывчатка. Саперы работают ежедневно.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что последствия мощного циклона ликвидируют в Приморье.
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