Последствия мощного циклона ликвидируют в Приморье
Мокрый снег и порывистый ветер привели к массовому отключению электричества, нарушению железнодорожного сообщения, авариям на дорогах.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Sven Hoppe; 5-tv.ru
Чрезвычайная ситуация на Дальнем Востоке — на Приморье обрушился мощный циклон. Весенняя погода сменилась мокрым снегом и порывистым ветром. Это привело к массовому отключению электричества. Без света остались почти 80 населенных пунктов. Сейчас идут восстановительные работы.
Нарушено железнодорожное сообщение. Задержаны более сорока поездов. Дороги Владивостока превратились в каток, возросло число аварий. На трассе Владивосток — Уссурийск буксуют грузовики и автобусы.
Однако есть и те, кто радуется такой погоде. Местные жители выкладывают в интернет кадры, на которых купаются в снегу.
Сейчас циклон идет на Камчатку и Сахалин.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что непогода обрушилась на российские регионы.
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