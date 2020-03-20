Одинокие женщины смогут получить сперму Мити Фомина

Митя Фомин считает, что в России много самостоятельных женщин, которые преуспели в карьере или бизнесе, но поздно задумались о семье и детях. Певец готов помочь одиноким женщинам обрести семью, став донором спермы.

Звезда российской сцены рассказал, что у него прекрасная наследственность и отличные гены для донора, а бурная молодость и случайные связи не повлияли на здоровье.

Как сообщает «СтарХит», артист предъявил условия женщинам, желающим получить его биологический материал.

«Я бы выступил донором спермы, но только если буду уверен, что у ребенка будет настоящая мать и семья. Готов общаться с девушками, которые находятся в поисках качественного семени», — поделился артист.

Женщина, получившая его сперму, не должна претендовать на большее. Митя Фомин готов помогать будущей матери его ребенка финансово, но только в добровольном порядке.

Также певец рассказал, что прежде ему предлагали усыновить сразу трех малышей, однако на тот момент он был не готов к такой колоссальной ответственности. Сейчас же Митя Фомин полностью готов реализовываться как семьянин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Наташа Королева примерила заячьи уши, чтобы рассказать детскую сказку.