Наташа Королева примерила заячьи уши, чтобы рассказать детскую сказку
На своей странице в Instagram звезда сообщила, что освоила новый жанр — теперь она записывает видео по произведениям для детей.
Закрыть
Смотрите также:
Джуна предрекла трем знакам зодиака счастливую жизнь
Как день недели, в который родился человек влияет на его судьбу и внешность
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 марта, для всех знаков зодиака
Что уберегло Россию от массового заражения коронавирусом
«Королева»: Дженнифер Лопес поделилась с фанатами новым предметом своей гордости
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 16 по 22 марта
Звезда «Папиных дочек» в воздушном платьице показала «Мерлин Монро» у вентилятора
Три знака зодиака, покоряющие с первого взгляда
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 марта, для всех знаков зодиака
Мексиканцы, шведы и евреи: российские звезды проверили себя «на национальность»
Фото, видео: Instagram @koroleva__star
Известная эстрадная певица Наташа Королева попробовала себя в роли сказочницы. Теперь она не только радует фанатов музыкальными композициями, но и рассказывает на камеру детские произведения.
Накануне звезда изложила сюжет «Теремка», причем, для того чтобы повествование получилось живым и увлекательным, артистка во время своего выступления периодически меняла образы представала перед зрителями то с ушами зайца, то с пяточком хрюшки, то с мордочкой медвежонка и так далее. Свой рассказ она записала на видео и опубликовала на YouTube.
&
Пользователям настолько понравилась идея Королевой, что они начали ее просить почаще снимать подобные ролики. Певица всерьез задумалась над этим предложением и попросила подписчикам в Instagram помочь ей решить.
«Этот творческий эксперимент в жанре „Детских сказок-рассказок“ меня уговаривают продолжать все мои друзья, у которых есть маленькие дети!!! Мне очень интересно узнать мнение у Вас, уважаемые подписчики», — обратилась исполнительница к фолловерам в заячьих ушах.
Ответ юзеров был однозначен: все хотели продолжения.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Наташа Королева взобралась на коленки к Бабкиной.
Нашли ошибку?