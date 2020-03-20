Наташа Королева примерила заячьи уши, чтобы рассказать детскую сказку

Известная эстрадная певица Наташа Королева попробовала себя в роли сказочницы. Теперь она не только радует фанатов музыкальными композициями, но и рассказывает на камеру детские произведения.

Накануне звезда изложила сюжет «Теремка», причем, для того чтобы повествование получилось живым и увлекательным, артистка во время своего выступления периодически меняла образы представала перед зрителями то с ушами зайца, то с пяточком хрюшки, то с мордочкой медвежонка и так далее. Свой рассказ она записала на видео и опубликовала на YouTube.

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Пользователям настолько понравилась идея Королевой, что они начали ее просить почаще снимать подобные ролики. Певица всерьез задумалась над этим предложением и попросила подписчикам в Instagram помочь ей решить.

«Этот творческий эксперимент в жанре „Детских сказок-рассказок“ меня уговаривают продолжать все мои друзья, у которых есть маленькие дети!!! Мне очень интересно узнать мнение у Вас, уважаемые подписчики», — обратилась исполнительница к фолловерам в заячьих ушах.

Ответ юзеров был однозначен: все хотели продолжения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Наташа Королева взобралась на коленки к Бабкиной.