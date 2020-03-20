Москалькова: прекращение трансляции ПБК в Латвии и Эстонии нарушает свободу слова
Уполномоченный по правам человека в РФ подчеркнула, что речь идет о дискриминации в странах русскоязычного населения.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Federation Council of Russia, Anatoly Lomokhov, Kremlin Pool,
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в интервью ТАСС заявила, что прекращение трансляции русскоязычного Первого балтийского канала (ПБК) в Латвии и Эстонии нарушает принцип свободы слова.
Омбудсмен уверена, что имеет место дискриминация русскоязычного населения в этих странах.
«С удивлением узнала о прекращении трансляции передач, выходивших в эфир крупнейшего в странах Балтии русскоязычного СМИ — Первого балтийского канала. Считаю, что речь идет о нарушении фундаментальных принципов свободы слова и дискриминации русскоязычного населения», — сказала уполномоченный по правам человека в РФ.
Татьяна Москалькова подчеркнула, что подобная ситуация складывается не впервые. Омбудсмен отметила, что международному сообществу стоит обратить на это внимание.
5 марта в медиахолдинге Baltijas mediju alianse заявили, что ПБК с 20 марта прекратит производство и выпуск программ, выходящих в эфир в Латвии и Эстонии из-за «непропорционального экономического давления со стороны государственных и правоохранительных органов».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Мария Захарова прокомментировала травлю русскоязычных каналов в Латвии и Эстонии.
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