Москалькова: прекращение трансляции ПБК в Латвии и Эстонии нарушает свободу слова

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в интервью ТАСС заявила, что прекращение трансляции русскоязычного Первого балтийского канала (ПБК) в Латвии и Эстонии нарушает принцип свободы слова.

Омбудсмен уверена, что имеет место дискриминация русскоязычного населения в этих странах.

«С удивлением узнала о прекращении трансляции передач, выходивших в эфир крупнейшего в странах Балтии русскоязычного СМИ — Первого балтийского канала. Считаю, что речь идет о нарушении фундаментальных принципов свободы слова и дискриминации русскоязычного населения», — сказала уполномоченный по правам человека в РФ.

Татьяна Москалькова подчеркнула, что подобная ситуация складывается не впервые. Омбудсмен отметила, что международному сообществу стоит обратить на это внимание.

5 марта в медиахолдинге Baltijas mediju alianse заявили, что ПБК с 20 марта прекратит производство и выпуск программ, выходящих в эфир в Латвии и Эстонии из-за «непропорционального экономического давления со стороны государственных и правоохранительных органов».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Мария Захарова прокомментировала травлю русскоязычных каналов в Латвии и Эстонии.