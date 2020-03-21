Прямо в ресторане: интимное видео Собчак и Богомолова взорвало сеть
После публикации провокационного ролика 38-летней теледиве напомнили про ее альма-матер — «Дом-2».
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Фото, видео: Instagram @xenia_sobchak, @konbog75
Ксения Собчак шокировала общественность подробностями личной жизни. 38-летняя теледива опубликовала в Instagram откровенный ролик, в котором режиссер Константин Богомолов раздевает ее прямо в ресторане.
На кадрах видно, как рука 44-летнего Богомолова аккуратно расстегивает пуговицы на одежде любимой и начинает ласкать ее грудь через тонкий полупрозрачный бюстгальтер. Собчак решила перевести все в шутку.
«Пятница. Вечер. Ресторан „Сахалин“. Морских ежей нет и паникеров тоже нет. Близость катастрофы не чувствуется. Помыли руки. Зажгли свечи и заказали гречи… Встретим конец света достойно», — подписала пост знаменитость.
«Достойная встреча» под гречу, похоже, понравилась подписчикам телеведущей. За несколько часов ролик набрал более 400 тысяч просмотров и порядка двух тысяч комментариев пользователей. Многие хвалили Ксению Собчак и Константина Богомолова за смелую и оригинальную «выходку».
«Смело и очень секси»;
«Чувствуется рука режиссера»;
«Вкусно и эстетично», — написали фолловеры.
Однако некоторым подписчикам телеведущей провокационное видео пришлось отнюдь не по душе. По мнению хейтеров, ролик получился вульгарным и пошлым.
«Прямо в ресторане. Не самое приятное зрелище»;
«Дом-2 — ваше все»;
«Какой позор», — высказались недовольные юзеры.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ксения Собчак вслед за Волочковой не перестает хвастаться идеальной растяжкой.
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