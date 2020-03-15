Шпагат раздора: Собчак вслед за Волочковой не перестает хвастаться идеальной растяжкой

Ксения Собчак в очередной раз подогрела интерес к своей «заклятой дружбе» с балериной Анастасией Волочковой. Скандально известная ведущая опубликовала в Instagram видео, в котором позирует, сидя на шпагате.

«Вот так вот мы проводим выходные. Работаем над растяжкой!» — сказала звезда в ролике.

Знаменитость демонстрирует свою идеальную растяжку публике не в первый, и даже не в третий раз. Кажется, будто светская львица вслед за «приятельницей»-танцовщицей делает это постоянно. Ксения Собчак садилась на шпагат на яхте в Италии, во время съемок на федеральном канале… Она делала это даже в поддержку курса рубля!

И все же, как бы ни старалась Ксения Собчак, ей никогда не «уделать» в количестве и оригинальности шпагатов Анастасию Волочкову. Потому что балерина делала это множество раз, находясь при этом в самых экзотических местах: на пирсе с веслом, в золотой клетке, в подростковом TikTok, в гамаке на курорте и других локациях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анастасия Волочкова вызвала Ксению Собчак на дуэль шпагатов под впечатлением от видео Зеленского.