Шпагат раздора: Собчак вслед за Волочковой не перестает хвастаться идеальной растяжкой
Обе знаменитости исполняли «заветный» трюк множество раз, находясь при этом в весьма экзотических локациях.
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Фото, видео: Instagram @xenia_sobchak
Ксения Собчак в очередной раз подогрела интерес к своей «заклятой дружбе» с балериной Анастасией Волочковой. Скандально известная ведущая опубликовала в Instagram видео, в котором позирует, сидя на шпагате.
«Вот так вот мы проводим выходные. Работаем над растяжкой!» — сказала звезда в ролике.
Знаменитость демонстрирует свою идеальную растяжку публике не в первый, и даже не в третий раз. Кажется, будто светская львица вслед за «приятельницей»-танцовщицей делает это постоянно. Ксения Собчак садилась на шпагат на яхте в Италии, во время съемок на федеральном канале… Она делала это даже в поддержку курса рубля!
И все же, как бы ни старалась Ксения Собчак, ей никогда не «уделать» в количестве и оригинальности шпагатов Анастасию Волочкову. Потому что балерина делала это множество раз, находясь при этом в самых экзотических местах: на пирсе с веслом, в золотой клетке, в подростковом TikTok, в гамаке на курорте и других локациях.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анастасия Волочкова вызвала Ксению Собчак на дуэль шпагатов под впечатлением от видео Зеленского.
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