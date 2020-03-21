Сегодня Ким Кардашьян знают как одну из самых красивых и сексуальных телеведущих планеты. Ее шикарная фигура сводит с ума не только мужчин, но и представительниц прекрасной половины человечества. Девушки не скрывая, признаются: они готовы сделать все возможное, чтобы хоть чуть-чуть походить на звезду. Некоторые даже решаются на пластические операции.

Однако, как оказалось, американская звезда не всегда обладала аппетитными формами. Недавно Кардашьян опубликовала фото в Instagram, где показала, как выглядела более 20 лет назад. На снимке — худенькая юная особа, совсем непохожая на диву в наши дни.

«Вернемся в 90-е» — подписала пост Ким.

Поклонники бизнесвумен были шокированы редким кадром, однако поспешили заметить: молодая Кардашьян — ослепительная красотка.

Instagram @kimkardashian

«А я всегда говорила, что Ким — шикарная женщина!»

«Ох, какая горячая девочка!»

«Малышка, ты божественно красива!» — писали фолловеры, обращаясь к любимой звезде.

Ранее 5-tv.ru показал фото Ким Кардашьян в ослепительном наряде, который подчеркнул ее аппетитные формы.