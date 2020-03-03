Американская актриса и фотомодель Ким Кардашьян покорила сеть новый «горячим» фото. Звезда реалити-шоу продемонстрировала подписчикам в Instagram свежий весенний образ. Перед фотографом она позировала в ослепительно белом платье в пол. На голове звезда заплела африканские косички. Выразительные черты лица знаменитости подчеркнул яркий макияж — оторвать глаз от такого эффектного и сексуального образа было просто невозможно.

Впрочем, внимание поклонников, прежде всего, привлекла соблазнительная фигура Кардашьян, которую великолепно подчеркнул облегающий наряд. Основной акцент был сделан на «аппетитную» пятую точку модели и пышные бедра. Фолловеры буквально влюбились в сногсшибательный образ теледивы и не удержались от комплиментов. Высокую оценку пользователей заслужил как крой платья светской львицы, так и ее необычная прическа.

Instagram @kimkardashian

«Фантастика!»

«Неподражаемо!»

«Вам идут любые прически и наряды! Не бойтесь экспериментов!»

«Шикарная женщина!» — восхищались комментаторы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ким Кардашьян в простом белом халате привела поклонников в восторг.