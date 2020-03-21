«Шикарная грудь!» — звезда «Ищейки» в образе Кармен взбудоражила фанатов

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Алиса Старжевская
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Фолловеры не ожидали увидеть звезду в образе роковой красотки.

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Фото, видео: Instagram @banshikova_anna

Анна Банщикова, как настоящая актриса, любит экспериментировать с различными образами: то примерит элегантное платье, то — рубашку и рваные джинсы. А на новом снимке в Instagram 45-летняя звезда и вовсе облачилась в наряд а-ля Кармен: надела ярко-красное платье с кружевами и черными пуговицами, сделала макияж с акцентом на глаза и высокую прическу.

«— Это не ответ. — Нет, это ответ. Просто это не то, что вы хотите услышать», — подписала пост Банщикова философской фразой.

Поклонники актрисы оценили ее необычный образ на «ура!». Правда, многие отметили, что на этом снимке грудь звезды стала на несколько размеров больше.

Instagram @banshikova_anna

«Шедеврально! Королева Анна! Только короны не хватает!»

«Какая мощная женщина! Шикарная грудь!»

«Настоящая Кармен! Великолепна! Очень похожа!»

«И не узнать! Мне кажется, или грудь и в правду стала больше?!» — писали фолловеры в комментариях.

Впрочем, такая реакция поклонников Банщиковой не удивляет: многие доверяют ее вкусу и даже придерживаются ее модных советов. А недавно звезда призналась: она точно знает, какая деталь гардероба поможет любой женщине выглядеть сногсшибательно.

Ранее 5-tv.ru показал сексуальное фото Анны Банщиковой в купальнике, подчеркивающем пышные формы.

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