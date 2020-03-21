«Шикарная грудь!» — звезда «Ищейки» в образе Кармен взбудоражила фанатов
Фолловеры не ожидали увидеть звезду в образе роковой красотки.
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Фото, видео: Instagram @banshikova_anna
Анна Банщикова, как настоящая актриса, любит экспериментировать с различными образами: то примерит элегантное платье, то — рубашку и рваные джинсы. А на новом снимке в Instagram 45-летняя звезда и вовсе облачилась в наряд а-ля Кармен: надела ярко-красное платье с кружевами и черными пуговицами, сделала макияж с акцентом на глаза и высокую прическу.
«— Это не ответ. — Нет, это ответ. Просто это не то, что вы хотите услышать», — подписала пост Банщикова философской фразой.
Поклонники актрисы оценили ее необычный образ на «ура!». Правда, многие отметили, что на этом снимке грудь звезды стала на несколько размеров больше.
«Шедеврально! Королева Анна! Только короны не хватает!»
«Какая мощная женщина! Шикарная грудь!»
«Настоящая Кармен! Великолепна! Очень похожа!»
«И не узнать! Мне кажется, или грудь и в правду стала больше?!» — писали фолловеры в комментариях.
Впрочем, такая реакция поклонников Банщиковой не удивляет: многие доверяют ее вкусу и даже придерживаются ее модных советов. А недавно звезда призналась: она точно знает, какая деталь гардероба поможет любой женщине выглядеть сногсшибательно.
Ранее 5-tv.ru показал сексуальное фото Анны Банщиковой в купальнике, подчеркивающем пышные формы.
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