ТОП-3 женщин по знаку зодиака, которые могут выйти замуж за миллионера

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Игорь Рязов
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Астрологи уверяют, что с завышенными требованиями состоятельных мужчин смогут справиться далеко не все женщины.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox, Michaela Begsteiger, Andrey Arkusha, Michaela Begsteiger, Simon Katzer;

Женщин всегда привлекали сильные, уверенные в себе и состоятельные мужчины. Однако быть рядом с таким сможет далеко не каждая из-за его завышенных требований. Астрологи назвали три знака зодиака среди женщин, которые легко смогут справиться с этой задачей.

Телец

Женщину-Тельца привлекают только успешные мужчины. Причем речь идет не о толщине кошелька, а об амбициях и потенциале партнера. Представительницы этого знака зодиака воспринимают брак как долгосрочный проект, в который нужно вложить максимум сил. Поэтому Тельцы создают комфортные условия в семье. Любовь к своему мужчине и немеркантильный характер будут мотивировать его постоянно развиваться и подниматься по карьерной лестнице.

Весы

Женщины-Весы — утонченные, изысканные леди, знающие себе цену. Они всегда великолепно выглядят, очень мудры и заботливы. Легко совмещают семью и карьеру, поэтому способны быть незаменимой спутницей для любого мужчины. Благодаря своему внутреннему балансу и спокойствию отлично умеют уживаться с людьми со сложным характером и завышенными требованиями.

Рыбы

Женщины-Рыбы созданы для спокойной семейной жизни, полной умиротворения и любви. Они всегда прекрасно выглядят и много улыбаются, несмотря на домашние хлопоты и заботу о близких. Однако главные их качества — отличная интуиция и развитая эмпатия. Они умеют с полуслова понять своего мужчину и поддержать его в сложной ситуации. Любому бизнесмену будет комфортно с такой женой, и он отдаст себя ей без остатка.

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-3 знаков зодиака, представителей которых ждет успех в ближайшие 10 лет. Астрологи уверяют, что потрудиться придется всем, но усилия некоторых окупятся втройне.

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