Рудова и Решетова устроили девичник в сексуальных мини-платьях
Во время домашней вечеринки звездные подруги пили вино, подпевали Алсу и танцевали.
Закрыть
Смотрите также:
Джуна предрекла трем знакам зодиака счастливую жизнь
Как день недели, в который родился человек влияет на его судьбу и внешность
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 марта, для всех знаков зодиака
Что уберегло Россию от массового заражения коронавирусом
«Королева»: Дженнифер Лопес поделилась с фанатами новым предметом своей гордости
Родительская суббота: что можно и нельзя делать 21 марта
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 20 марта, для всех знаков зодиака
Звезда «Папиных дочек» в воздушном платьице показала «Мерлин Монро» у вентилятора
Пять знаков зодиака, которые реже всего болеют инфекциями
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 марта, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Instagram @rudovanata
Наталья Рудова и Анастасия Решетова устроили домашнюю вечеринку в сексуальных мини-платьях. Видео с девичника Рудова выложила в разделе сторис своего Instagram-аккаунта.
«Угадайте, кого я жду?» — подписала Решетова селфи в бежевом наряде.
«Дождалась мою Решетову» — написала она к фото вместе с Анастасией, опубликованном примерно час спустя.
Во время вечеринки подруги пили вино, Решетова подпевала под песню Алсу «Свет в твоем окне», а Рудова эротично станцевала под песню «Потрачу» Егора Крида. Всем этим они занимались на кухне с приглушенным светом.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Наталья Рудова понянчила сына Тимати и Анастасии Решетовой. Поклонники после этого засыпали 36-летнюю актрису вопросами о том, когда она сама родит ребенка.
Читайте также
40%
-2.12 84.16
-3.11
Нашли ошибку?