Рудова и Решетова устроили девичник в сексуальных мини-платьях

Наталья Рудова и Анастасия Решетова устроили домашнюю вечеринку в сексуальных мини-платьях. Видео с девичника Рудова выложила в разделе сторис своего Instagram-аккаунта.

«Угадайте, кого я жду?» — подписала Решетова селфи в бежевом наряде.

«Дождалась мою Решетову» — написала она к фото вместе с Анастасией, опубликованном примерно час спустя.

Instagram @rudovanata

Во время вечеринки подруги пили вино, Решетова подпевала под песню Алсу «Свет в твоем окне», а Рудова эротично станцевала под песню «Потрачу» Егора Крида. Всем этим они занимались на кухне с приглушенным светом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Наталья Рудова понянчила сына Тимати и Анастасии Решетовой. Поклонники после этого засыпали 36-летнюю актрису вопросами о том, когда она сама родит ребенка.