Число пострадавших при столкновении автобусов в Тамбовской области выросло до 15

Два человека погибли при столкновении двух автобусов в Тамбовской области. По информации ГУ МЧС по региону, в результате аварии пострадали порядка 15 человек.

«Оба автобуса двигались по маршруту Москва — Волгоград. По предварительным данным, пострадали порядка 15 человек», — сообщили в ведомстве.

Трагедия произошла на 566-м километре трассы Р-22 Москва-Волгоград в населенном пункте Чикаревкав в Жердевском районе Тамбовской области. Предварительно, два рейсовых автобуса опрокинулись при встречном разъезде. Об этом пишет ТАСС.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

По предварительной версии, причиной ДТП могли стать плохие погодные условия. В Тамбовском гидрометцентре рассказали, что из-за циклона на территории региона проходят осадки в виде мокрого снега и дождя. Также в отдельных районах Тамбовской области зафиксированы метель и налипание мокрого снега.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что массовое ДТП с участием грузовых и легковых автомобилей произошло на Ленинградском шоссе в Мурманске.