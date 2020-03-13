На трассе в Мурманске столкнулись 15 машин

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Валентин Черников
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Массовое ДТП произошло на Ленинградском шоссе, движение перекрыто.

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Фото, видео: ТАСС / Александр Казаков, ВКонтакте @dtpmurman

Массовое ДТП произошло на Ленинградском шоссе в Мурманске, от улицы Рогозерской до улицы Кооперативной. На трассе столкнулись 15 машин, включая грозовые автомобили, уточняет информационное агентство «СеверПост.ru» со ссылкой на региональное УМВД.

По данным полиции, в ЧП пострадал один человек. Точной информации о степени тяжести его травм у правоохранителей пока нет. Данные о других жертвах аварии уточняются. По предварительным данным, автомобили столкнулись из-за ухудшения видимости во время снегопада.

Сотрудники Госавтоинспекции перекрыл шоссе. На дороге образовалась километровая пробка. По словам местных жителей, из-за транспортного коллапса к месту происшествия не может проехать машина скорой медицинской помощи. Северяне в соцсетях благодарят неизвестного мужчину, который за несколько метров до места аварии махал автомобилистам руками, чтобы остановить движение. Если бы не он, столкнувшихся машин насчитывалось бы больше.

Ранее 5-tv.ru писал, что иномарку разметало от сильного удара о рекламный щит в Кузбассе.

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