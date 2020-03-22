Нетрезвый водитель каршеринга протаранил ограждение на Красной площади

Водитель каршерингового автомобиля протаранил ограждение из бетона на Красной площади в столице. Нарушитель и его приятель на пассажирском сидении находились в состоянии алкогольного опьянения.

Пьяным лихачем за рулем Nissan Qashqai оказался 28-летний молдаванин. Удостоверение на право управления транспортным средством у мужчины отсутствовало.

Предварительно, каршеринговый автомобиль двигался по улице Ильинка в сторону Красной площади. Автомобилист не справился с управлением и допустил столкновение с бетонным блоком, который использовался в качестве ограждения.

Водитель и его пассажир доставлены в отдел полиции. Сотрудники правоохранительных органов проводят по данному факту проверку. В отношении лихача составлен административный протокол за езду в нетрезвом виде.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что водитель каршеринга протаранил снегоуборочную машину в Петербурге.