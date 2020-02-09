Водитель каршеринга протаранил снегоуборочную машину в Петербурге

Водитель каршерингового автомобиля протаранил снегоуборочную машину на Пироговской набережной в Санкт-Петербурге.

По предварительным данным, водитель арендованной машины врезался в заднюю часть грузовика коммунальщиков. Легковушка получила серьезные повреждения.

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По словам очевидцев, водитель выжил. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, им предстоит выяснить все детали произошедшего.

Обстоятельства ДТП уточняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал о другом ДТП в Петербурге с водителем каршеринга — автоледи врезалась в забор, пытаясь избежать наезда на пешехода.