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Водитель каршеринга протаранил снегоуборочную машину в Петербурге

, 3:22 | Игорь Рязов 46

Жесткое ДТП произошло на Пироговской набережной.

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Фото, видео: ВКонтакте @spb_today, 5-tv.ru

Водитель каршерингового автомобиля протаранил снегоуборочную машину на Пироговской набережной в Санкт-Петербурге.

По предварительным данным, водитель арендованной машины врезался в заднюю часть грузовика коммунальщиков. Легковушка получила серьезные повреждения.

ВКонтакте @spb_today

По словам очевидцев, водитель выжил. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, им предстоит выяснить все детали произошедшего.

Обстоятельства ДТП уточняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал о другом ДТП в Петербурге с водителем каршеринга — автоледи врезалась в забор, пытаясь избежать наезда на пешехода.

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