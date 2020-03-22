Школьница из Петербурга рассказала об отчиме, который насиловал ее три года. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах.

16-летняя девочка позвонила в центр психолого-педагогической социальной помощи и рассказала сотрудникам о неоднократном сексуальном насилии на протяжении трех лет со стороны отчима. Руководитель центра обратилась в полицию.

По подозрению в преступлении сексуального характера в Выборгском районе Санкт-Петербурга задержан 39-летний безработный мужчина. В отношении него правоохранителями возбуждено уголовное дело по статьям 131 УК РФ «Изнасилование» и 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что педофил домогался ребенка в московском кинотеатре.