Школьница из Петербурга рассказала об отчиме, который насиловал ее три года

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Ниса Мурзанаева
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По подозрению в преступлении сексуального характера задержан 39-летний безработный мужчина.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

Школьница из Петербурга рассказала об отчиме, который насиловал ее три года. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах.

16-летняя девочка позвонила в центр психолого-педагогической социальной помощи и рассказала сотрудникам о неоднократном сексуальном насилии на протяжении трех лет со стороны отчима. Руководитель центра обратилась в полицию.

По подозрению в преступлении сексуального характера в Выборгском районе Санкт-Петербурга задержан 39-летний безработный мужчина. В отношении него правоохранителями возбуждено уголовное дело по статьям 131 УК РФ «Изнасилование» и 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что педофил домогался ребенка в московском кинотеатре.

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