В Петербурге зоозащитники вызволили щенка, замурованного под зданием. Об этом сообщается в соцсети ВКонтакте в группе, посвященной спасению животных от жестокости. Видео операции опубликовала Спасательная Команда «Легион». Точных координат места, где нашли щенка, не дается.

«Кто и зачем замуровал щенка, нам не известно. Приехали ночью, два часа ползали под зданием, искали его. Нашли в самом дальнем углу, пришлось рыть землю руками, чтобы пролезть и достать малыша», — сообщили зоозащитники.

В данный момент пес находится на передержке у девушки, его готовят к обработке от блох и других паразитов. Спасатели предлагают всем неравнодушным гражданам помочь животному найти новый дом, обратившись к координатору.

Ранее 5-tv.ru писал, что спасение очередного нерпенка под Санкт-Петербургом попало на видео. Спасенное ластоногое оказалось девочкой, ее нарекли Мартой.