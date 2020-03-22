Замурованного щенка спасли в Петербурге — кадры спецоперации

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Алиса Старжевская
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Зоозащитники нашли животное под зданием и рыли землю, чтобы вытащить его на свободу.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Sabine Schürhagel; YouTube / Легион - Служба спасения животных

В Петербурге зоозащитники вызволили щенка, замурованного под зданием. Об этом сообщается в соцсети ВКонтакте в группе, посвященной спасению животных от жестокости. Видео операции опубликовала Спасательная Команда «Легион». Точных координат места, где нашли щенка, не дается.

«Кто и зачем замуровал щенка, нам не известно. Приехали ночью, два часа ползали под зданием, искали его. Нашли в самом дальнем углу, пришлось рыть землю руками, чтобы пролезть и достать малыша», — сообщили зоозащитники.

В данный момент пес находится на передержке у девушки, его готовят к обработке от блох и других паразитов. Спасатели предлагают всем неравнодушным гражданам помочь животному найти новый дом, обратившись к координатору.

Ранее 5-tv.ru писал, что спасение очередного нерпенка под Санкт-Петербургом попало на видео. Спасенное ластоногое оказалось девочкой, ее нарекли Мартой.

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