Замурованного щенка спасли в Петербурге — кадры спецоперации
Зоозащитники нашли животное под зданием и рыли землю, чтобы вытащить его на свободу.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Sabine Schürhagel; YouTube / Легион - Служба спасения животных
В Петербурге зоозащитники вызволили щенка, замурованного под зданием. Об этом сообщается в соцсети ВКонтакте в группе, посвященной спасению животных от жестокости. Видео операции опубликовала Спасательная Команда «Легион». Точных координат места, где нашли щенка, не дается.
«Кто и зачем замуровал щенка, нам не известно. Приехали ночью, два часа ползали под зданием, искали его. Нашли в самом дальнем углу, пришлось рыть землю руками, чтобы пролезть и достать малыша», — сообщили зоозащитники.
В данный момент пес находится на передержке у девушки, его готовят к обработке от блох и других паразитов. Спасатели предлагают всем неравнодушным гражданам помочь животному найти новый дом, обратившись к координатору.
Ранее 5-tv.ru писал, что спасение очередного нерпенка под Санкт-Петербургом попало на видео. Спасенное ластоногое оказалось девочкой, ее нарекли Мартой.
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