Спасение очередного нерпенка под Санкт-Петербургом попало на видео

Очередного оставшегося без родителей детеныша нерпы подобрали под Санкт-Петербургом. Снятое на берегу Финского залива в Сестрорецке видео выложила в сети группа «Спасение тюленей» во «ВКонтакте».

Как рассказали участники спасательной операции, за животное пришлось поволноваться. Пока спасательные службы спешили на место, испугавшийся чего-то нерпенок слез с льдины в воду, и его пришлось искать добровольцам. Однако далеко ослабленное ластоногое уплыть не могло, и вскоре было обнаружено на прибрежной льдине, где его и подобрали люди.

На кадрах видно, как нерпенок буквально прыгает в руки спасающего его мужчине, как котенок или щенок. Это оказалась девочка, весит немногим больше пяти килограммов. И ей уже дали имя — Марта. После оказания необходимой помощи она чувствует себя прекрасно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что из-за необычно теплой зимы нерпы с новорожденными детенышами постоянно попадают в беду. За последние пару недель в Санкт-Петербурге из Невы спасли уже почти десять нерпят.