Спасение очередного нерпенка под Санкт-Петербургом попало на видео

|
Светлана Александрова
18

Подобранное на льдине в Финском заливе животное оказалось девочкой. Ее назвали Мартой.

Фото: ВКонтакте @sealrescue

Очередного оставшегося без родителей детеныша нерпы подобрали под Санкт-Петербургом. Снятое на берегу Финского залива в Сестрорецке видео выложила в сети группа «Спасение тюленей» во «ВКонтакте».

Как рассказали участники спасательной операции, за животное пришлось поволноваться. Пока спасательные службы спешили на место, испугавшийся чего-то нерпенок слез с льдины в воду, и его пришлось искать добровольцам. Однако далеко ослабленное ластоногое уплыть не могло, и вскоре было обнаружено на прибрежной льдине, где его и подобрали люди.

На кадрах видно, как нерпенок буквально прыгает в руки спасающего его мужчине, как котенок или щенок. Это оказалась девочка, весит немногим больше пяти килограммов. И ей уже дали имя — Марта. После оказания необходимой помощи она чувствует себя прекрасно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что из-за необычно теплой зимы нерпы с новорожденными детенышами постоянно попадают в беду. За последние пару недель в Санкт-Петербурге из Невы спасли уже почти десять нерпят.

Спасение очередного нерпенка под Санкт-Петербургом попало на видео

1/4
2/4
3/4
4/4
+1° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
74.13
0.94 82.75
0.89
Как день недели, в который родился человек влияет на его судьбу и внешность

Новости Lentainform

Загрузка...