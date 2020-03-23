Каждый пятый россиянин столкнулся с ущемлением своих прав

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Валентин Черников
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Почти половина граждан отстаивает законные интересы самостоятельно, не рассчитывая на суды и юристов.

Фото: ТАСС / Владимир Гердо

Каждый пятый житель страны столкнулся с ущемлением своих прав в 2019 году, сообщают «Известия». Чаще всего у россиян возникали проблемы в сферах ЖКХ, медицины, трудовых отношений, розничной торговли и социальных услуг.

При этом 42% граждан предпочитают в правовых вопросах полагаться лишь на себя и не намерены обращаться к юристам и в суды. Каждый десятый россиянин в прошлом году жаловался в Роспотребнадзор, прокуратуру или другие надзорные ведомства. А 7% самостоятельно подавали иск в суд. К таким выводам пришли аналитики Национального агентства финансовых исследований и национальной юридической службы «Амулекс» по результатам совместного опроса населения.

Опрос показал, что свои права чаще склонны отстаивать люди в возрасте от 25 до 34 лет (48%), с высшим образованием (49%) и высоким достатком (60%), а также руководители любого уровня (62%).

Юристы полагают, что нарушение прав граждан — результат низкой юридической грамотности населения. Усугубляют положение многочисленные поправки в законодательство, чем пользуются мошенники. Правовое просвещение граждан началась относительно недавно, и жители страны пока не оценили его пользу. Как и прежде, многие россияне уверены, что изучив минимум информации из открытых источников, могут сами восстановить справедливость.

При этом юристы отмечают, что количество запросов в сети по правовым вопросам и законопроектам в последнее время увеличивается. В целом это отражает положительную динамику в стремлении людей к пониманию своих прав и ответственности.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент России Владимир Путин надеется на активную гражданскую позицию россиян в период голосования по поправкам к Конституции.

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