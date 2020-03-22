Голосование по поправкам в Конституцию РФ назначено. Путин надеется на активную гражданскую позицию россиян

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В свою очередь, ЦИК утвердила вид бюллетеней для голосования по поправкам в Конституцию.

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Фото, видео: Globallookpress.com, Пятый канал

В понедельник Конституционный суд одобрил поправки к Конституции России. После этого соответствующий указ подписал президент. Теперь дело за гражданами страны.

Официальная дата общероссийского голосования 22 апреля. Эта среда станет выходным днем. Но, учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию, голосование пройдет только в том случае, если эта самая ситуация позволит проводить подобные мероприятия. В другом случае голосование перенесут. Об этом Владимир Путин сказал на встрече с председателем центральной избирательной комиссии Эллой Памфиловой.

И если все пройдет по расписанию президент очень рассчитывает, что россияне проявят свою активную гражданскую позицию и придут на избирательные участки.

«Я очень рассчитываю на то, что граждане Российской Федерации, понимая всю важность принимаемых решений по изменениям в Конституции; понимая, что это чрезвычайно важно для нашей страны и для того, чтобы раскрыть социальный характер нашего государства, принять решения и отметить это в Основном законе России — приоритет нашего права над международным; обозначить другие принципиальные вещи, связанные с нашими традициями, нашей культурой, историей, — понимая все это, граждане придут на избирательные участки и выразят свое мнение по поводу предлагаемых изменений в Конституции», — подчеркнул Владимир Путин.

На этой же неделе ЦИК показал, как будет выглядеть бюллетень. Вопрос звучит так: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?». И два варианта ответов.

Поправки вступят в силу, когда за них проголосуют более половины граждан от числа принявших участие в голосовании.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ЦИК продлит сроки досрочного голосования по поправкам в Конституцию с 3 до 7 дней.

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