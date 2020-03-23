Оксана Федорова показала отличную растяжку дочери

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Валентин Черников
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Модель выложила в Instagram милое видео с шестилетней наследницей и собакой.

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Фото, видео: Instagram @fedorovaoksana

Растяжка шестилетней дочери Оксаны Федоровой стала достойным ответом Анастасии Волочковой. Елизавета тоже хочет стать балериной и уже демонстрирует прекрасные данные. Видео сидящей на шпагате девочки ее звездная мама выложила на своей странице в Instagram.

В кадре малышка сидит с разведенными в обе стороны ногами и гладит очаровательную овчарку, отчего ролик становится еще милее. Поклонники модели с восторгом оценили способности Лизы и пожелали ей успехов.

Как уточнят «Экспресс-газета», дочь Федоровой занимается балетом по несколько часов в день на протяжении пары лет. Ее заветная мечта — танцевать на большой сцене, и трудности ее не страшат. Сама Оксана редко показывает детей и супруга — крупного чиновника Андрея Бородина. С тех пор, как она вышла замуж, звезда ведет закрытый образ жизни. Много времени посвящает дочери, восьмилетнему сыну Федору и церкви.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лобода на шпильках сделала вертикальный шпагат.

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