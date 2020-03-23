Сын Никаса Сафронова поставил цель поправиться до 250 килограммов

|
Валентин Черников
72

Молодой человек решил доказать россиянам, что постная еда более калорийна, чем повседневная.

Фото: Instagram @lukasafronovofficial

Ограничение в еде не приводит ни к чему хорошему, уверен Лука Сафронов-Затравкин. Сын известного художника не отказывает себе в любимых десертах и уверяет, что не собирается бросать лакомства в период поста. Более того, он надеется побить личный рекорд — поправиться с 224 до 250 килограммов. Об этом он рассказал в интервью «Собеседнику».

«250 килограммов — вес половозрелого льва. А поскольку я ощущаю себя в душе львом, считаю, что обязан дойти до таких размеров», — поделился пианист.

Тем самым 30-летний пианист решил доказать окружающим, что использовать пост как средство похудения неправильно. На личном примере он рассчитывает продемонстрировать, что постная еда более калорийная и питательная, чем повседневная.

«Понимаю, что, когда я поправлюсь, у людей будет больше поводов агрессировать на меня. Но отец меня поддерживает и говорит: «Поправляйся и никого не слушай!» — сказал Сафронов-младший.

Музыкант с детства страдал ожирением. В возрасте 18 лет он весил 160 килограммов. Десять лет назад сын Сафонова сел на строгую диету и смог похудеть до 76 килограммов. Со временем он вернулся к прежним размерам и перерос их. Сегодня Сафронов-Затравкин — ярый представитель бодипозитива и призывает людей не стесняться пышных форм.

Ранее 5-tv.ru писал, что сын Никаса Сафронова высказал мнение о последствиях коронавируса.

Читайте также

-6° Атмосферное давление 781 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
78.04
-2.12 84.16
-3.11
ТОП-5 самых привлекательных мужчин по знаку зодиака

Последние новости

7:08
Число пострадавших в ДТП с автобусами в Тамбовской области возросло до 18
7:01
В Германии осудили местный телеканал за поздравление Лаврова с юбилеем
6:46
В Петербурге мужчина выпал из окна 16-го этажа и выжил
6:44
23 марта — Всемирный день метеорологии
6:28
«Нос картошкой» — Валентина Рубцова рассказала о детских комплексах
6:13
На Сибирь обрушилась метель с ураганным ветром

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 марта, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 23 по 29 марта
ТОП-5 мужских имен, обладатели которых вырастают высокомерными эгоистами

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок