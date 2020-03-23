Сын Никаса Сафронова поставил цель поправиться до 250 килограммов

Ограничение в еде не приводит ни к чему хорошему, уверен Лука Сафронов-Затравкин. Сын известного художника не отказывает себе в любимых десертах и уверяет, что не собирается бросать лакомства в период поста. Более того, он надеется побить личный рекорд — поправиться с 224 до 250 килограммов. Об этом он рассказал в интервью «Собеседнику».

«250 килограммов — вес половозрелого льва. А поскольку я ощущаю себя в душе львом, считаю, что обязан дойти до таких размеров», — поделился пианист.

Тем самым 30-летний пианист решил доказать окружающим, что использовать пост как средство похудения неправильно. На личном примере он рассчитывает продемонстрировать, что постная еда более калорийная и питательная, чем повседневная.

«Понимаю, что, когда я поправлюсь, у людей будет больше поводов агрессировать на меня. Но отец меня поддерживает и говорит: «Поправляйся и никого не слушай!» — сказал Сафронов-младший.

Музыкант с детства страдал ожирением. В возрасте 18 лет он весил 160 килограммов. Десять лет назад сын Сафонова сел на строгую диету и смог похудеть до 76 килограммов. Со временем он вернулся к прежним размерам и перерос их. Сегодня Сафронов-Затравкин — ярый представитель бодипозитива и призывает людей не стесняться пышных форм.

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