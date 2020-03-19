Меня пугает отсутствие туалетной бумаги: сын Никаса Сафронова о последствиях коронавируса
Лука Сафронов-Затравкин считает, что людям не стоит атаковать магазины и заражать друг друга в огромных очередях.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Rene Traut; Вконтакте@lukasafronovofficial
Сын популярного художника Никаса Сафронова 30-летний Лука Сафронов-Затравкин рассказал, каким образом распространение коронавируса повлияло на его жизнь. Во-первых, по его словам, ему не нравится ажиотаж вокруг гречки.
«Сегодня все стоят в огромных очередях, где заражают друг друга, и стараются купить как можно больше гречки и тушенки», — поделился наследник живописца.
Лука Сафронов-Затравкин заявил, что тушенка его не интересует, а вот дефицит гречки во время поста его пугает, ведь он не может приготовить любимое блюдо.
«Ровно также как меня пугает отсутствие в моей квартире уже третий день туалетной бумаги. Остановитесь!» — призвал сограждан сын Сафронова.
Он уверен, что россиянам не стоит так паниковать из-за угрозы распространения инфекции.
«Люди должны думать о незащищенных группах, как старики или с хроническими заболеваниями, которые подвержены тяжелым осложнениям. Молодежь должна просто спокойно переболеть, пропить таблеточки. И через десять дней вернуться в строй и делать что-то хорошее», — сказал Лука Сафронов-Затравкин.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что сын Никаса Сафронова похвалил Little Big за поддержку отмены «Евровидения».
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