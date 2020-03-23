В Гидрометцентре предрекли майскую погоду в конце марта
До апреля над Европейской частью страны установится необычный антициклон.
Фото: dpa/picture-alliance
Необычный антициклон установится в европейской части России на этой неделе, пишет «Российская газета». По словам научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, его наступление в этой части года сопровождается заметными перепадами температуры.
«По ночам в антициклоне и ясном небе происходит сильнейшее охлаждение воздуха. Мы прогнозируем, что в первой половине недели по ночам будет минус пять-десять градусов», — сообщил эксперт.
Постепенно ночи станут теплее, а дневная температура вскоре порадует майской погодой. В начале недели центр страны будет находиться в холодной части антициклона, в середине недели окажется в его центре, а во второй половине недели — в западной части антициклона, где преобладают южные ветры. Кроме того, небо при антициклоне малооблачное, а мартовские солнечные лучи интенсивно прогревают воздух.
Отсюда эксперты ожидают, что во вторник начнется потепление. К пятнице температура воздуха может достигнуть 13-15 градусов со знаком «плюс». Как предполагает Роман Вильфанд, такая погода может продержаться до конца месяца.
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