Названы самые высокооплачиваемые профессии в российских регионах

|
Василий Заика
12

Согласно исследованию, большие зарплаты получают работники финансового сектора, добывающей промышленности и сферы интеллектуального труда.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ТАСС/Курсков Евгений, /Семенов Александр, /Кухмарь Кирилл, /Драчев Виктор, /Annette Riedl

5-tv.ru публикует список самых высокооплачиваемых профессий в российских регионах. Соответствующее исследование провело РИА Новости. Согласно полученным данным, наиболее высокие зарплаты получают те, кто работает в области добывающей промышленности, финансовом секторе и сфере интеллектуального труда.

Специалисты по добыче нефти и газа на Сахалине получают в месяц 350 тысяч рублей.

Работники финансовой сферы в Москве могут рассчитывать на зарплату около 200 тысяч рублей. Столичные айтишники получают 169 тысяч рублей, а те, кто занимается оптовой торговлей — 147 тысяч рублей.

Нефтегазодобытчики в Ямало-Ненецком автономном округе зарабатывают 150 тысяч рублей в месяц.

В Петербурге в IT-отрасли размер жалования находится на отметке в 150 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о трех главных критериях отличной работы.

Читайте также

-2° Атмосферное давление 782 мм рт. ст.
Относительная влажность 54%
78.04
-2.12 84.16
-3.11
ТОП-5 самых привлекательных мужчин по знаку зодиака

Последние новости

10:06
Названы самые высокооплачиваемые профессии в российских регионах
9:57
Следователь столичной полиции найден мертвым в своем кабинете
9:49
Как получить отсрочку по кредиту из-за коронавируса?
9:41
В Курганской области сотрудника детдома обвинили в избиении воспитанников
9:33
Весенние каникулы в российских школах продлили до 12 апреля
9:31
Зачет на дому: Как проходит дистанционное обучение студентов?

Сейчас читают

ТОП-5 самых привлекательных мужчин по знаку зодиака
Что можно и категорически нельзя делать 23 марта в день Василисы Указательницы
«Вам есть 18?»: поклонники Ани Лорак изумились ее снимку с тренировки

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок