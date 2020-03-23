Названы самые высокооплачиваемые профессии в российских регионах
Согласно исследованию, большие зарплаты получают работники финансового сектора, добывающей промышленности и сферы интеллектуального труда.
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Фото, видео: ТАСС/Курсков Евгений, /Семенов Александр, /Кухмарь Кирилл, /Драчев Виктор, /Annette Riedl
5-tv.ru публикует список самых высокооплачиваемых профессий в российских регионах. Соответствующее исследование провело РИА Новости. Согласно полученным данным, наиболее высокие зарплаты получают те, кто работает в области добывающей промышленности, финансовом секторе и сфере интеллектуального труда.
Специалисты по добыче нефти и газа на Сахалине получают в месяц 350 тысяч рублей.
Работники финансовой сферы в Москве могут рассчитывать на зарплату около 200 тысяч рублей. Столичные айтишники получают 169 тысяч рублей, а те, кто занимается оптовой торговлей — 147 тысяч рублей.
Нефтегазодобытчики в Ямало-Ненецком автономном округе зарабатывают 150 тысяч рублей в месяц.
В Петербурге в IT-отрасли размер жалования находится на отметке в 150 тысяч рублей.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о трех главных критериях отличной работы.
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