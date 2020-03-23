Названы самые высокооплачиваемые профессии в российских регионах

5-tv.ru публикует список самых высокооплачиваемых профессий в российских регионах. Соответствующее исследование провело РИА Новости. Согласно полученным данным, наиболее высокие зарплаты получают те, кто работает в области добывающей промышленности, финансовом секторе и сфере интеллектуального труда.

Специалисты по добыче нефти и газа на Сахалине получают в месяц 350 тысяч рублей.

Работники финансовой сферы в Москве могут рассчитывать на зарплату около 200 тысяч рублей. Столичные айтишники получают 169 тысяч рублей, а те, кто занимается оптовой торговлей — 147 тысяч рублей.

Нефтегазодобытчики в Ямало-Ненецком автономном округе зарабатывают 150 тысяч рублей в месяц.

В Петербурге в IT-отрасли размер жалования находится на отметке в 150 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о трех главных критериях отличной работы.