Россияне выбрали три главных критерия отличной работы
Аналитики определили, что жители страны ценят в рабочем месте больше всего.
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Россияне назвали главные составляющие идеальной работы. Данные соцопроса 5,7 тысячи жителей регионов страны привели аналитики сервиса «Работа.ру». Результаты исследования опубликовал сайт RT.
Как уточняется, респондентам предлагалось выбрать не более трех основных критериев. В результате на первом месте оказалась высокая зарплата. Приоритетной ее считают 79% опрошенных. Почти так же россияне ценят стабильность — за нее отдали голоса 78% участников исследования. 69% респондентов выбрали в числе главных условий хороший коллектив.
За удобное расположение офиса и близость места работы к дому проголосовали 52% опрошенных. Чуть меньше — 48% — отметили комфортные условия труда. 43% считают важным наличие опытного руководителя, 32% — соцпакет и нематериальные бонусы, а 27% — гибкий график.
Наименее популярными критериями оказались: известность и надежность компании (16%), возможность работать удаленно (15%) и отсутствие дресс-кода (12%).
Ранее 5-tv.ru писал, что каждый пятый мужчина получает отказ в приеме на работу.
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