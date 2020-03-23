В России с 31 марта начнет действовать новый документ на автомобили

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Василий Заика
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Этикетка энергоэффективности будет информировать об объемах потребления топлива на 100 километров пути, и включать в себя данные о содержании углекислого газа в выхлопе машины.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Konstantin Kokoshkin, 5-tv.ru

Новый сопроводительный документ на автомобиль появится в России после 31 марта. Автопроизводители должны будут выдавать так называемую этикетку энергоэффективности. Она будет включать в себя данные об объеме потребления машиной топлива на 100 километров пути, и содержать информацию о количестве углекислого газа в выхлопе.

Данная мера связана с вступлением в силу с 31 марта 2020 года ГОСТа по информированию потребителей об экологических показателях транспортных средств.

Согласно стандарту, каждый автомобиль получит свой класс энергоэффективности: от A до G и три подкласса — A++, A+ и B+ в зависимости от «чистоты» выхлопа.

Отмечается, что этикетка энергоэффективности будет входить в обязательный пакет сопроводительных документов для авто при его продаже. Под действие нового ГОСТа подпадают легковые и грузовые автомобили весом не более 3,5 тонны.

Тем временем отечественный «АвтоВАЗ» пока не намерен вводить этикетки энергоэффективности. В пресс-службе тольяттинского концерна заявили, что экологические данные вряд ли заинтересуют потенциальных покупателей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России начал действовать «двойной» полис ОСАГО.

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