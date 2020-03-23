Видео: королевская змея заползла в московскую квартиру и атаковала людей
Жильцам дома в Хамовниках пришлось вызвать спасателей.
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Фото, видео: ТАСС/Кухмарь Кирилл, 5-tv.ru
Неизвестно откуда взявшаяся змея заползла в одну из квартир в Москве и попыталась атаковать находившихся там людей. 5-tv.ru публикует эксклюзивное видео с рептилией.
На кадрах видно черную змею с желтыми полосками на теле длиной около одного метра. Животное пытается атаковать мужчину, который удерживает его на месте с помощью палки.
Как сообщает «МК», инцидент произошел в одном из домов на улице Тимира Фрунзе в Хамовниках. Жильцы здешней квартиры позвонили по номеру 112 и сообщили, что в коридоре на третьем этаже непонятно откуда появилась змея. Приехавшие на место спасатели поймали рептилию и передали ее представителям Департамента природопользования столицы. Животное во время операции не пострадало.
По всей видимости, москвичей переполошила королевская змея, родственница ужей. Она неядовита.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что розовая змея до смерти перепугала пассажиров поезда, ехавших из Санкт-Петербурга в Волгоград. Животное путешествовало в полном одиночестве, без хозяина.
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