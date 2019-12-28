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Розовая змея до смерти перепугала пассажиров поезда из Петербурга в Волгоград

, 15:39 | Ниса Мурзанаева Видео 18

Животное путешествовало в полном одиночестве, без хозяина.

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Фото, видео: YouTube / Brian Barczyk, www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda, Roland Weihrauch, Christophe Gateau; tripadvisor.ru

Оригинальный безбилетник прокатился на поезде, следовавшем из Санкт-Петербурга в Волгоград. Розовая змея доехала до Липецкой области в купе плацкартного вагона.

Пресмыкающееся до смерти перепугало обнаруживших его пассажиров поезда. Животное было передано на станции Елец сотрудникам транспортной полиции и ветеринару. Оценив «внешность» маленькой нарушительницы порядка, доктор пришла к выводу — перед ними находился маисовый полоз.

Сообщается, что подобный вид не обитает на территории России, и выводится исключительно в декоративных целях. Однако никто из пассажиров поезда не признался в том, что является хозяином розовой змеи.

«Опасности для людей этот вид не представляет, а потому змея была абсолютно безвредной и, скорее всего, испугалась больше, чем окружившие ее люди», — цитирует полицейских портал «Все для вас».

Напуганное и одинокое животное решили отдать в Липецкий зоопарк.

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