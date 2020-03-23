Аналитики составили ТОП-10 самых популярных иномарок в России

Аналитики агентства «Автостат» составили рейтинг самых популярных новых легковых автомобилей, ввезенных в Россию из-за рубежа. В список вошли десять самых продаваемых в РФ машин за январь–февраль 2020 года.

Наибольшим предпочтением у россиян пользуется японский внедорожник Toyota Land Cruiser Prado. За два первых месяца 2020 года в стране было продано 1686 экземпляров данной модели. Это на шесть 6% хуже результата годичной давности.

Второе место занял японский кроссовер Lexus RX — 1680 проданных моделей, что на 75% больше итогов продаж в январе–феврале 2019 года. Замкнул тройку лидеров Atlas от китайской марки Geely — 1030 проданных экземпляров, 39% роста.

В ТОП-10 также вошли Haval H6 (886 штук; +46%) и Suzuki Vitara (867 штук; +330%). За ними в следующем порядке расположились: Subaru Forester (765 штук; +13%), Volkswagen Touareg (743 штуки; -4%), Toyota Land Cruiser (706 штук; -28%), Mercedes-Benz GLS (637 штук; -9%) и BMW X3 (636 штук; +360%).

Аналитики отметили, что всего за два первых месяца 2020 года в России было продано 32,1 тысячи иномарок. Это на 12% больше, чем за тот же период прошлого года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что с 31 марта в России начнет действовать новый документ на автомобили.