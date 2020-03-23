В Гидрометцентре пообещали россиянам теплое лето

Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Июнь будет аномально теплым для жителей Урала и севера Сибири. В Европейской части России в это же время прогнозируется дефицит осадков, рассказал синоптик.

«В июле температура практически повсеместно около нормы. Кроме восточных регионов Европейской России и Западной Сибири, температура около и ниже нормы, но это не означает холодной погоды», — добавил он.

Август тоже ожидается комфортным. На Европейской части страны температура установится выше нормы, осадков будет мало. Последнее в августе также должно быть верно для Западной Сибири.

«Расчеты показывают, что периоды потепления в сентябре обязательно будут, но сентябрь ожидается таким неоднородным. Поэтому в среднем будет около нормы. Ничего более определенного сказать не могу», — подытожил синоптик.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Гидрометцентре предрекли майскую погоду в конце марта. Необычный антициклон задержится над Европейской частью страны до апреля.