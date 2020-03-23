Из перинатального центра в Йошкар-Оле пропала новорожденная девочка

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Светлана Шевченко
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Предварительно, мама девочки вышла из палаты на процедуры, а когда вернулась ребенка там не было.

Из перинатального центра в Йошкар-Оле пропала новорожденная девочка. Об произошедшем сообщает пресс-служба регионального СК РФ.

«По предварительным данным 23 марта 2020 года в г. Йошкар-Ола из ГБУ РМЭ „Перинатальный центр“ пропала новорожденная девочка», — говорится в сообщении ведомства.

Предварительно, по данным РИА Новости, мама девочки вышла из палаты на процедуры, а когда вернулась ребенка там не было. В настоящее время на месте работают следователи. Осуществляется поиск свидетелей произошедшего.

Очевидцы рассказали, что видели некую женщину, которая не лежала в больнице. К поискам подключены волонтеры.

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