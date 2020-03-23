GSC Game World представила первый скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2
Разработчики заявили, что это не единственный подарок, который ожидает поклонников игры в 2020 году.
Фото: Facebook / /officialstalker
Студия GSC Game World опубликовала первый официальный скриншот игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Разработчики приурочили публикацию к годовщине выхода первой части игры, сообщается на странице проекта в Facebook.
«Вы изменились, став настоящими сталкерами. Вы сделали этот день навсегда особенным», — говорится в публикации в Facebook.
Разработчики отметили, что S.T.A.L.K.E.R. 2 является самым амбициозным и масштабным проектом студии на текущий момент.
Кроме того, студия обратила внимание на карантинные меры в связи с распространением коронавируса.
«Сейчас многие из вас вынуждены находиться дома. Поэтому сегодня хочется приоткрыть завесу тайны над тем, чем мы заняты», — заявили в GSC World.
При этом в сообщении говорится, что скриншот является важным, «но не единственным подарком в 2020 году».
Вторая часть игры была анонсирована 16 мая 2018 года генеральным директором студии GSC Game World Сергеем Григоровичем.
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