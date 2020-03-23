GSC Game World представила первый скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2

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Мия Субботина
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Разработчики заявили, что это не единственный подарок, который ожидает поклонников игры в 2020 году.

Фото: Facebook / /officialstalker

Студия GSC Game World опубликовала первый официальный скриншот игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Разработчики приурочили публикацию к годовщине выхода первой части игры, сообщается на странице проекта в Facebook.

«Вы изменились, став настоящими сталкерами. Вы сделали этот день навсегда особенным», — говорится в публикации в Facebook.

Facebook / /officialstalker

Разработчики отметили, что S.T.A.L.K.E.R. 2 является самым амбициозным и масштабным проектом студии на текущий момент.

Кроме того, студия обратила внимание на карантинные меры в связи с распространением коронавируса.

«Сейчас многие из вас вынуждены находиться дома. Поэтому сегодня хочется приоткрыть завесу тайны над тем, чем мы заняты», — заявили в GSC World.

При этом в сообщении говорится, что скриншот является важным, «но не единственным подарком в 2020 году».

Вторая часть игры была анонсирована 16 мая 2018 года генеральным директором студии GSC Game World Сергеем Григоровичем.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Антонио Бандерас сыграет в фильме по компьютерной игре из серии Uncharted.

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