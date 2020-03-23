«Клоун сделал мой день»: Лобода ответила бывшему директору о поролоновой заднице

Певица Светлана Лобода посмеялась над Стасом Пшеницыным, который не так давно дал интервью, в котором назвался бывшим директором артистки и раскрыл некоторые детали ее жизни. В Instagram Лобода опровергла те слухи, которые он о ней распространял. В частности, Пшеницын говорил, что певица подкладывает поролон, чтобы имитировать пышные формы пятой точки. В доказательство того, что округлости натуральные, Лобода выложила фото в суперкоротких шортах.

«Ржу, не могу! Клоун, Стасик Пшеницын, сделал мой день! Самозванец ходит по желто-прессным изданиям и каналам и рассказывает, что он был директором Лободы! Директором, Карл! То есть мною! <…> У Лободы поролоны в попе от рождения, а еще пропеллер там же! Поэтому она летает! А некоторым ползать до конца жизни, с жопой на плечах вместо головы», — резко высказалась певица.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LOBODA (@lobodaofficial) 23 Мар 2020 в 9:38 PDT

Поклонники поддержали артистку и похвалили за такой отпор.

«Может он просто завидует, что у него нет такого ореха?»

«У вас все там очень хорошо»

«Пошел нафиг. Ты красавица!»

«Молодец, так его»

«Ему просто захотелось вашего внимания», — писали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, сто Стас Пшеницын рассказал в программе «Звезды сошлись» о комплексах Светланы Лободы. По его словам, она часто задерживает концерты на час, потому что долго прихорашивается. Главным поводом для сомнений в себе Светланы остается мягкое место — якобы она подкладывает поролон, чтобы придать ягодицам нужный объем.