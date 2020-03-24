Ольга Бузова устроила онлайн-концерт в сети на радость фанатам

Ольгу Бузову, как и многих артистов, коронавирус загнал в сеть — к радости поклонников. Артистка поддержала ставший модным во время пандемии тренд и вместе со своей командой дала «живой» онлайн-концерт в интернете. На фанатской страничке певицы сообщается, что за полчаса на выступлении побывало около полумиллиона человек.

«Таким образом, на своей онлайн-репетиции Ольга Бузова собрала! 70! площадок Adrenalin Stadium», — говорится в посте.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ОЛЬГА БУЗОВА / OLGA BUZOVA (@olgabuzova_news) 23 Мар 2020 в 11:59 PDT

Говорят, решение устроить концерт было спонтанным. Сначала Бузова собиралась провести его во Вконтакте, но там возникли проблемы с видео, и за час до трансляции все перенесли в Instagram.

Результатом артистка осталась довольна и собирается повторить опыт.

«Смотрела прямой эфир, ты просто красотка»

«Ты обладаешь потрясающей энергетикой! Сейчас, когда непростая ситуация, как к источнику позитива, добра и жизнерадостности прилипаешь».

«Это было очень чувственно», — делятся впечатлениями фанаты Бузовой.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru Ольга Бузова объявила, что будет вести шоу на одном из федеральных телеканалов вместе с бывшей женой Петросяна Еленой Степаненко.